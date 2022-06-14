Бочкарёв: Начинается благоустройство территории вокруг второго вестибюля ТПУ «Окружная»

Северный вестибюль станции «Окружная» будет открыт уже в 2022 году. Фото: stroi.mos.ru.

В Москве стартуют работы по благоустройству территории вокруг второго вестибюля ТПУ «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро. Будущий северный вестибюль станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, который объединяет одноименные станции МЦК и первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-1). Вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв 14 июня сообщил, что новый вестибюль находится в высокой степени готовности. Сейчас вокруг него началось благоустройство территории.

- В рамках проекта благоустройства территории планируется вымостить порядка 3,6 тысяч квадратных метров плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении «Мансуровское». Кроме того, на территории будет уложено 335 квадратных метров рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо, - рассказал Андрей Бочкарев.

Для комфорта пассажиров вокруг вестибюля расставят скамейки. Кроме того, к павильону станции будет проложен удобный подход. Через него можно будет спуститься на станцию метро, перейти к платформе МЦД, которая расположена на уровне земли, а также подняться по эскалаторам к платформе МЦК.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро, один из операторов программы развития сети ТПУ) Юрия Кравцова, сделанный из металла каркас входного павильона готов на 80%. Внутренние помещения будут отделаны гранитом, металлом и стеклом.

- В кассовом зале пол укладывают гранитом. Для внутренней и внешней отделки вестибюля используется шлифованная и полированная нержавеющая сталь, а также безопасное стекло, - рассказал Юрий Кравцов. - В частности, этими материалами будут отделаны входные тамбуры, ограждающие конструкции касс, зона досмотра пассажиров и комната полиции.

Рабочие уже установили три эскалатора, ведущие на станцию. Длина каждого из них составляет 108 метров. В верхней части свода эскалаторного хода вестибюля были смонтированы водозащитные зонты.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что северный вестибюль «Окружной» будет открыт уже в 2022 году. Его интегрируют с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК. Глава города отметил, что в Отрадном располагаются крупнейшие транспортные магистрали города.

- В частности, здесь, в этом транспортном узле, сосредоточены и новая станция Люблинско-Дмитровской ветки "Окружная", которая была построена в 2018 году, и МЦК, которое было также введено, и МЦД. Все три станции практически находятся на одной площадке, - подчеркнул столичный градоначальник.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города. До конца 2022 года будет закончено строительство Большой кольцевой линии. Также завершатся реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров.