В Москве пошел под суд водитель «Газели», задавивший младенца в коляске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве будут судить 35-летнего жителя Новой Москвы, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в котором погиб ребенок, сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло в ноябре 2021 года. Обвиняемый сел за руль грузового фургона пьяным. Он ехал по дороге в сторону деревни Николо-Хованское в ТиНАО и сбил группу пешеходов. В результате аварии семимесячный мальчик, находившийся в коляске, скончался на месте. Мать и бабушка ребенка получили телесные повреждения.

Мужчину арестовали. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили в Щербинский суд.