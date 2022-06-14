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Общество14 июня 2022 10:06

В Москве пошел под суд водитель «Газели», задавивший младенца в коляске

В 2021 году мужчина сел пьяным за руль и сбил 7-месячного ребенка
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве пошел под суд водитель «Газели», задавивший младенца в коляске.

В Москве пошел под суд водитель «Газели», задавивший младенца в коляске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве будут судить 35-летнего жителя Новой Москвы, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в котором погиб ребенок, сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло в ноябре 2021 года. Обвиняемый сел за руль грузового фургона пьяным. Он ехал по дороге в сторону деревни Николо-Хованское в ТиНАО и сбил группу пешеходов. В результате аварии семимесячный мальчик, находившийся в коляске, скончался на месте. Мать и бабушка ребенка получили телесные повреждения.

Мужчину арестовали. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили в Щербинский суд.