Мужчина пытался перерезать трос промышленным альпинистам на северо-востоке Москвы Фото: МВД Медиа

На северо-востоке Москвы задержали мужчину, который намеревался перерезать страховочные веревки промышленным альпинистам и угрожал сотрудникам полиции расправой, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

Все произошло в Бабушкинском районе столицы. Во время капительного ремонта здания мужчина на седьмом этаже попытался перерезать снаряжение промышленным альпинистам. Крики коллег услышал один из рабочих, который спускался по веревке. Он решил вернуться на крышу.

На место приехали сотрудники полиции. Они нашли квартиру, в которой находился дебошир. Как только мужчина открыл дверь и увидел правоохранителей, он начал размахивать ножом и кричать, что убьет их.

51-летнего мужчину задержали. Ранее он не был судим. С места происшествия изъяли нож и кусок веревки. По факту случившегося идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.