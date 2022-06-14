Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила о расширении списка специальностей для получения статуса «Московская медсестра»

В Москве расширили список специальностей, представители которых могут претендовать на получение почетного звания «Московская медсестра» и «Московский медбрат». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве расширили список специальностей, представители которых могут претендовать на получение почетного звания «Московская медсестра» и «Московский медбрат». Теперь к ним добавились медсестры и медбратья по специальности «анестезиология и реаниматология». Об этом во вторник, 14 июня сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Почетный статус «Московская медицинская сестра» привлекает специалистов, которые стремятся к непрерывному повышению уровня своей квалификации. Этот статус уже получают медсестры по специальностям «Сестринское дело» и «Сестринское дело в педиатрии», - рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, всем обладателям звания «Московская медсестра» или «Московский медбрат» в течение пяти лет дополнительно начисляется ежемесячная надбавка к зарплате в размере 7500 рублей. Проект реализуется Департаментом здравоохранения Москвы при поддержке Правительства Москвы.

- Мы расширяем этот проект и добавляем для получения статуса «Московская медицинская сестра» еще одну специальность – «Анестезиология и реаниматология». Медицинские сестры-анестезисты берут на себя большую ответственность за здоровье пациента: они участвуют в преднаркозной подготовке к хирургической операции и контролируют состояние пациента во время анестезии. Считаем необходимым поощрить их стремление к профессиональному росту, - подчеркнула заместитель мэра города.

Анастасия Ракова уточнила, что сейчас почетное звание «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» можно получить по трем специальностям. Заявки на присвоение статуса подаются на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Решение о его присуждении принимает оценочная комиссия. Претендовать на получение статуса могут медицинские сестры и братья, работающие не только в городских учреждениях Департамента здравоохранения, но и в любых других федеральных, ведомственных или частных клиниках, в том числе в российских регионах. Для претендующих на это звание сотрудников вне зависимости от места работы процесс прохождения оценочных процедур является бесплатным.

Статус «Московская медицинская сестра» или «Московский медицинский брат» был учрежден Департаментом здравоохранения столицы для признания заслуг медицинского персонала города. Для медбратьев и медсестер это важный стимул к повышению своей профессиональной квалификации, а также инструмент карьерного роста и повышения оплаты труда. Пациентам этот статус показывает компетентность и высокий уровень навыков сотрудников учреждений здравоохранения, он повышает доверие к медицинскому персоналу и уверенность в его квалификации.

Решение включить медсестер направления «анестезиология и реаниматология» в список обладателей почетного звания было принято в знак признательности их труда. Сестры-анестезисты играют важную роль в подготовке пациентов к сложнейшим операциям. Они отвечают за подготовку больных к наркозу, следят за состоянием пациентов непосредственно перед операцией и сразу после нее. Кроме того, сестры отвечают за состояние медицинского оборудования, необходимого для анестезиологии.