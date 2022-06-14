В Новой Москве можно сдать бутылки и банки в счет коммунальных платежей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новой Москве жители комплексов, возведенных компанией «Самолет», могут сэкономить на оплате коммунальных услуг, сдавая пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки, сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы. Их принимают в 9 фандоматах, установленных на территории ЖК.

Расплачиваться бонусами, которые начисляются за отправку тары на переработку, раньше можно было только в некоторых продуктовых магазинах. Теперь же их можно потратить и на оплату коммуналки. При этом за одну тару начисляется 10 экобонусов, это эквивалентно одному рублю. Объем погашения экобонусами не регламентирован - можно оплатить ими весь счет.

- За первый месяц, прошедший с момента запуска сервиса, им воспользовались 63 жителя. В совокупности они пополнили лицевые счета почти на 6 тысяч рублей, - уточняется в сообщении.

Также у пользователей сервиса остается возможность потратить экобонусы в качестве оплаты за товары и услуги в магазинах-партнерах. На текущий момент это сеть «ВкусВилл» и бренд экопродуктов Synergetic. К программе этим летом присоединится и бренд текстиля Blue Sleep.

Ранее KP.RU рассказал, куда можно сдать бывшие в употреблении вещи, чтобы они отправились на переработку.