Москвич год судился с McDonald’s из-за поцарапанного авто и выиграл 609 тысяч рублей

Москвич год судился с McDonald’s из-за поцарапанного авто и отсудил 609 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 609 тысяч рублей получит от McDonald’s автолюбитель из Москвы, чья машина оказалась повреждена после уборки рядом с парковкой заведения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд. Именно здесь рассматривался иск москвича к американской сети. Он был подан еще год назад.

Сам момент повреждения владелец Chevrolet не видел. Когда он вышел из заведения, то заметил на кузове машины многочисленные сколы. Скоро выяснилось, что повреждения краски могли возникнуть во время уборки, которую проводил поблизости сотрудник McDonald’s. Он использовал подачу воды под высоким давлением и не обратил внимания на то, что грязь и гравий отлетали в сторону авто, повреждая лакокрасочный слой.

Автовладелец обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела ему отказали. Представители заведения также отказались от ответственности. И тогда житель Москвы пошел в суд.

Тот встал на его сторону. Общая сумма, которую должна выплатить сеть москвичу, составляет порядка 609 тысяч рублей. При этом 544 тысячи пойдут в счет ремонта.

Это решение еще не окончательное, стороны спора имеют право попытаться обжаловать его.