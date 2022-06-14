Ресторан «Прага» в центре Москвы снова превратится в доходный дом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала план реставрации ресторана «Прага» на Арбате, согласно которому его площадь увеличат на 6200 квадратов ради размещения апартаментов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Помимо самого ресторана после всех работ тут появятся коммерческие и гостиничные помещения.

О решении провести реставрацию владелец здания предприниматель Мирослав Мельник заявил еще в прошлом году. К проекту он привлек девелопера Кирилла Писарева и его компанию Wainbridge. Сообщалось, что Мельник намерен вложить в преображение исторического здания 1,7 млрд рублей.

После реставрации общая площадь «Праги» увеличится до 16 100 квадратных метров. Рядом появится небольшая парковка на 9 автомобилей. Уточняется, что изменится и внешний облик здания: фасады и интерьеры будут отреставрированы для современного использования.

Ранее KP.RU подробно рассказал о предстоящей реставрации здания ресторана. Тогда в нем планировалось разместить 28 апартаментов.

Здание, в котором размещается ресторан, изначально использовалось как доходный дом.