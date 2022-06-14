Потолок рухнул на сотрудника офиса в бизнес-центре на востоке Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Один человек пострадал из-за обрушения подвесного потолка в здании бизнес-центра, расположенного по адресу: улица Электрозаводская, 24к1, сообщает ТАСС. Ему оказывают помощь медики.

На место происшествия выехали спасатели. Причины и масштабы обрушения пока не установлены.

Как сообщал KP.RU, 3 июня вспыхнул пожар в БЦ «Гранд Сетунь Плаза». Большая площадь пожара осложняла эвакуацию. Спасатели вывели из охваченного огнем здания более сотни человек, некоторых эвакуировали с помощью лестниц и альпинистского снаряжения. При ликвидации ЧП пострадали двое пожарных.