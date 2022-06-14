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Общество14 июня 2022 16:49

Полицейские вернули родителям потерявшуюся на прогулке пятилетнюю дочь

Девочка свернула с пути в лесопарке Ховрино и дошла до железнодорожной станции «Левобережная»
Ирина РЕБРИКОВА
Полицейские вернули родителям потерявшуюся на прогулке пятилетнюю дочь.

Полицейские вернули родителям потерявшуюся на прогулке пятилетнюю дочь.

Фото: Павел КЛОКОВ

Семейная пара во время прогулки по лесопарку в Ховрино потеряла 5-летнюю дочь, но ее смогли найти полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Как выяснилось позднее, ребенок воспользовался тем, что взрослые отвлеклись, и свернул на одну из соседних дорожек. А дальше девочка отправилась в самостоятельное происшествие.

Родители не смогли отыскать дочь без посторонней помощи и обратились к полицейским.

- Информация о пропаже девочки была доведена до всех мобильных экипажей, патрулирующих близлежащие территории, - уточняется в сообщении.

Один их этих экипажей и обнаружил беглянку примерно через 20 минут. Девочка успела добраться до железнодорожной станции «Левобережная». Там ее и нашли, а потом передали родителям.

Уточняется, что за время самостоятельной прогулки 5-летняя москвичка не пострадала.