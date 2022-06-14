Участники «стреляющего» кортежа с Боровского шоссе стали фигурантами уголовного дела. Фото: МВД Медиа

Участники свадебного кортежа, устроившие вечером 13 июня стрельбу на Боровском шоссе, стали фигурантами административных и уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве. Некоторым из них за выстрелы в воздух и помехи, создаваемые другим автомобилистам, предстоит ответить по статье УК о хулиганстве. Полный круг подозреваемых в рамках этого дела пока не установлен.

Что касается административных протоколов, то здесь 8 задержанных нарушителей собрали «букет». Речь идет об управлении автомобилем лицом, не имеющим права управления, о несоблюдении требований об ОСАГО, об уклонении от исполнения административного наказания. Есть протоколы, составленные по статье о повреждении дорог и дорожных сооружений.

В сообщении уточняется, что пока идет предварительное расследование.

Как сообщал KP.RU ранее, стрельба на Боровском шоссе произошла накануне около четырех часов вечера. В кортеже участвовал и автомобиль, зарегистрированный на отца певицы Нюши и экс-солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина. Тот, однако, скоро пояснил журналистам, что передал на время свое авто одному из друзей.