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Общество14 июня 2022 17:18

Сервис-центр для пассажиров открылся на станции БКЛ «Кунцевская»

Получить консультацию по вопросам транспортной инфраструктуры можно в одном из трех окон
Ирина РЕБРИКОВА
Сервис-центр для пассажиров открылся на станции БКЛ «Кунцевская».

Сервис-центр для пассажиров открылся на станции БКЛ «Кунцевская».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции Большой кольцевой линии «Кунцевская» открылся сервис-центр для пассажиров, сообщает столичный Дептранс. Три специальных окна работают в вестибюле выхода №3. Туда можно обратиться с вопросами, связанными с общественным транспортом: от графика движения и тарифов проездных до сервисов подземки. Можно заменить неисправные проездные билеты, перенести услуги с неработающей «Тройки» на новую, получить временные билеты для учащизся и студентов до перевыпуска социальных карт.

До сих пор желающим задать вопрос приходилось обращаться в кассу, что увеличивало очереди. Теперь же оплата проезда производится отдельно.

- Оплатить проезд в вестибюле, где находится сервис-центр, можно с помощью автоматов по продаже билетов или на турникете. Традиционные кассы также работают, но в другом вестибюле, - уточняется в сообщении.

Ранее такие сервис-центры появились на двух других станциях БКЛ: «Савеловской» и «Проспекте Вернадского». За все время работы мы помогли более 4,3 тысячам людей.