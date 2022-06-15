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Общество15 июня 2022 5:21

В Москве 15 июня похолодает до +22 градусов

Ожидается порывистый ветер, местами пройдет небольшой дождь
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве похолодает до +22 градусов.

В Москве похолодает до +22 градусов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 15 июня прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр РФ.

В столице будет немного прохладней, чем в предыдущие дни: днем столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов, а ночью до +12…+14 градусов. Атмосферное давление составит 743 мм рт. столба.

16 июня воздух в столице прогреется до комфортных +21…+23 градусов. В городе все также будет дуть сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что на Москву надвигается африканское пекло. На следующей неделе столицу накроет настоящий зной. Температура воздуха поднимется до +30 градусов.