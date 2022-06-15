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Авто15 июня 2022 6:39

В Москве ВАЗ-2111 с редкими номерами продают за 15 миллионов рублей

Крупную сумму просят за номера В 001 ОР 77
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве ВАЗ-2111 с редкими номерами продают за 15 миллионов рублей.

В Москве ВАЗ-2111 с редкими номерами продают за 15 миллионов рублей.

В Москве продают 17-летний ВАЗ-2111 за 15 миллионов рублей. Универсал находится не в самом лучше состоянии, однако владелец авто просит крупную сумму за уникальные номера - В 001 ОР 77, которые идут вместе с машиной, сообщает «Журнал Auto.ru».

Пробег «Лады» 2005 года составляет 250,5 тысяч километров. По данным отчета ПроАвто у автомобиля в документах значится более десяти владельцев. При этом нынешний хозяин ВАЗ-2111 утверждает, что машина легко ставится на учет и имеет «чистые» документы.

В объявлении также указано, что автомобиль продается только с эксклюзивными номерами «с историей». Владелец не намерен отдавать машину за 50-60 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что лимузин Владимира Жириновского продают в Москве за 5 млн рублей. В кожаном салоне авто есть консоль с откидным столом и мониторами, а также телефон.