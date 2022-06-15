Мужчину задержали за разбойное нападение на водителя Lexus в центре Москвы. Фото: МВД Медиа

Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на водителя Lexus в центре Москвы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

Инцидент произошел 11 февраля 2022 года у дома на 2-й Брестской улице. Двое грабителей насильно затолкали мужчину в его иномарку. Там на него направили что-то вроде пистолета и забрали 2,5 миллиона рублей. После этого они скрылись с места преступления.

Одного из злоумышленников удалось задержать 14 июня в деревне Мисайлово в Подмосковье. В ходе обыска у него изъяли три мобильных телефона, муляж пистолета и муляж купюр, а также психотропные вещества.

Возбуждено уголовное дело о разбое. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанного.