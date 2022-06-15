Психологическую помощь для онкобольных запустили в Москве

Пилотный проект психологической помощи для онкобольных запустили в Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в пилотном режиме запустили проект по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. Москвичи могут получить поддержку от специалистов как в очном, так и в онлайн формате, сообщает мэрия столицы.

Очные консультации проходят в трех центрах амбулаторной онкологической помощи. С пациентами работают специально обученные сотрудники Московской службы психологической помощи. Чтобы получить поддержку онлайн, необходимо позвонить на горячую линию неотложной психологической помощи для больных раком по номеру: +7 495 587-00-51.

В рамках проекта специалисты работают с врачами и медицинским персоналом. Для них проводят тренинговые программы по контролю эмоций, релаксации и нейрофитнесу.

В столице также работает проект «Персональный помощник» для людей уже столкнувшихся или с подозрением на онкозаболевание. Специалисты сопровождают пациентов при походе в медучреждение, записывают их к врачам, напоминают о дате визита в поликлинику. Кроме того, в столице работает круглосуточный телефон психологической помощи и чат поддержки Don’t panic.