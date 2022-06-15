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Общество15 июня 2022 8:23

Работников Театра наций эвакуировали из-за пожарной тревоги

Признаков пожара в здании нет
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Работников Театра наций эвакуировали из-за пожарной тревоги.

Работников Театра наций эвакуировали из-за пожарной тревоги.

Работников Государственного театра наций в Петровском переулке в центре Москвы эвакуировали из-за сработавшей системы порошкового тушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из экстренных служб.

Всех сотрудников вывели из здания еще до прибытия пожарных. По данным собеседника издания, возгорания на территории театра не было. За дым приняли порошок из системы тушения.

Как сообщает источник kp.ru, в Театре Наций сработала система автоматического пожаротушения на чердаке. Экстренные службы возвращаются. Сотрудники МЧС обследуют вентиляцию. Признаков пожара в здании нет.