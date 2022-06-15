Московский суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота» за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Топ-менеджера авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Минаева арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы.

Обвиняемый уже обжаловал решение суда. Детали уголовного дела не раскрываются. Если суд признает Минаева виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Минаев занимал должность директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота». По данным РБК, через этот департамент осуществлялись покупка и лизинг самолетов компании.