Кандидаты от «Единой России» по программе «Мой район» будут выдвинуты во всех 125 районах города

В Москве 11 сентября жители города будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в единый день голосования 11 сентября пройдут выборы в Совет депутатов муниципальных образований столицы. Кандидаты от «Единой России» по программе «Мой район» будут выдвинуты во всех 125 районах Москвы.

- Кандидаты будут выдвинуты во всех 125 районах, преимуществом считается наличие обратной связи через различные городские сервисы, - сообщил 15 июня «Коммерсант».

В московском отделении «Единой России» пока не раскрывают стратегию сентябрьских выборов. Ожидается, что она будет озвучена на ближайшем заседании президиума, которое пройдет 16 июня, и на конференции единороссов 27 июня. По словам источника, близкого к мэрии, «большинство кандидатов будут выдвигаться от «Единой России», а еще часть - от общественного объединения «Мой район». По словам инсайдера, всех кандидатов объединит одноименная программа, с которой мэр Москвы Сергей Собянин выдвигался на второй срок в 2018 году.

Эксперт считает, что у кандидатов от власти большие шансы выиграть.

- За годы действия в Москве программы «Мой район» жители видят итоги ее реализации у себя рядом с домом - от парков до новых дорожных развязок, - привел пример источник, близкий к мэрии.

Напомним, в единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня. Жителям страны предстоит выбрать 15 глав субъектов Федерации и депутатов шести законодательных органов государственной власти в российских регионах. В Москве 11 сентября жители города будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. В общей сложности, москвичам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов.

По мнению политологов, эти выборы станут очень важными. Фактически, они дадут старт более крупным избирательным кампаниям, которые должны пройти в 2023-2024 годах, в том числе выборам мэра Москвы и выборам президента России.