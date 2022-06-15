В Москве студентка погибла на съемках клипа Фото: Анна КОЛПАКОВА

В Москве выпускница колледжа упала с четвертого этажа во время съемок клипа. Девушка была оператором и снимала видео для своей дипломной работы. Она так увлеклась процессом, что не заметила опасность.

Трагедия произошла на Каширском шоссе 14 июня. Около 19 часов шестеро приятелей приехали к недостроенному зданию для съемок видеоклипа музыкальной рок-группы.

Среди них была 22-летняя уроженка Калуги, которая училась в Москве и скоро должна была получить диплом фотографа. Как стало известно сайту mk.ru, сначала съемки проходили на первом этаже, затем вся компания поднялась на четвертый, и там девушка потеряла равновесие и полетела вниз.

Она держала камеру и оступилась, не заметив отверстие в полу. Студентка полетела вниз, цепляясь за перекрытия. Друзья бросились следом и сразу же вызвали скорую помощь.

Какое-то время пострадавшая была в сознании, но врачи в больнице приняли решение ввести ее в искусственную кому, чтобы у организма было больше сил бороться.

У нее диагностировали тяжелую травму головы и множественные переломы и ушибы. Сейчас полицейские проводят проверку по факту травмирования девушки.