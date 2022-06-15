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Общество15 июня 2022 10:22

Пешеход пострадал после столкновения двух машин в Новогиреево

Один из автомобилей отлетел на тротуар и сбил человека
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пешеход пострадал после столкновения двух машин в Новогиреево.

Пешеход пострадал после столкновения двух машин в Новогиреево.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». В результате ДТП был сбит пешеход, который находился на тротуаре.

Авария с участием двух автомобилей произошла на Свободном проспекте около дома 21/2. По предварительным данным, автомобиль «Мерседес» проехал на перекрестке на красный и столкнулся с автомобилем «Ниссан», сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Москвы». После чего второй автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешехода.

Пострадал мужчина-пешеход, на вид 50-55 лет. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу. Водители автомобилей не пострадали.

На месте ДТП работают оперативные службы. Движение на проезжей части не затруднено.

На месте работают оперативные службы.