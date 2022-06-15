Стоимость массовых новостроек в Москве снизилась впервые за два года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве жилье в массовых новостройках за два года подешевело более чем на 1%. В мае средняя стоимость одного квадрата жилья составила 282 тысячи рублей. За месяц показатель снизился на 1,4%, сообщает компания «Метриум».

Утоняется, что в июне 2020 года квадратный метр недвижимости стал продаваться в среднем за 182 тысячи рублей. Тогда цена снизилась на 3,2%. В июле один квадрат жилья снова подешевел, но уже на 0,6%, до 181 тысячи рублей. После резкого падения цены опять начали расти. За последние два года квадратный метр в новостройках массового сегмента подорожал на 1,7%.

В компании отмечают, что в мае 2022 года средняя стоимость недвижимости снизилась на 0,7% - с 13,8 млн до 13,7 млн рублей. Сильнее всего подешевели трехкомнатные квартиры - сразу на 3,7% до 20,8 млн рублей. На 1,4% опустилась цена на квартиры-студии. Сейчас их продают в среднем за 8,4 млн рублей.

При этом в столице, наоборот, подорожали «однушки» и «двушки» на 1,2% и 1,1% до 16,2 млн и 11,6 млн рублей соответственно.

«Застройщики взяли паузу на фоне нестабильности - нечто похожее мы наблюдали и весной 2020 года. Как только появляется неопределенность в экономике, связанная со спросом, девелоперы чаще всего замораживают цены или начинают давать ограниченные скидки, чтобы привлечь покупателей», - пояснили в компании.

Ранее KP.RU сообщал, что застройщики в Москве увеличили скидки. В июне максимальный дисконт достигает 24%.