Бронзовый бюст Жанны Фриске появится в Москве в этом году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2022 году в столице установят бронзовый бюст певицы Жанны Фриске. Над памятником работает скульптор Салават Щербаков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Память народа» во имя мира».

Утоняется, что глиняная основа памятника уже готова. Чтобы воспроизвести мимику и внешность Фриске, скульптору пришлось распечатывать сотни портретов певицы. Эскиз уже видели близкие покойной артистки.

«Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни Жанна Фриске всегда улыбалась», - отметила президент Национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.

Этой осенью в Москве также запланирован концерт памяти артистки.

Жанна Фриске - российская эстрадная певица, телеведущая и актриса. С 1996 по 2003 года она была солисткой группы «Блестящие». Снималась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Первый дома», «Кто я?» и других. В 2015 году в возрасте 40 лет певица умерла от рака головного мозга.