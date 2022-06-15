Женщина с 2-летним ребенком выпали из окна многоэтажки на востоке Москвы Фото: Кадр видео

В Перово 2-летний ребенок погиб, выпав из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов на шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ. Вместе с ним едва не погибла и его мать.

По предварительным данным, женщина слишком поздно заметила забравшегося на подоконник малыша, попыталась его спасти, но рухнула вместе с ним. Несмотря на то, что оба упали на асфальтированный тротуар, женщина выжила. Сейчас ей оказывают помощь врачи.

Следователи Перовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Ход расследования контролирует столичная прокуратура.

Ранее KP.RU сообщал, что двухлетний ребенок упал с 8 этажа в столичном районе Перово 14 июня. Мальчика госпитализировали с травмами.