Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 12:42

Больше 100 человек эвакуировали из МГТУ имени Баумана из-за горящей антресоли

Задымление возникло в одном из коридоров на втором этаже
Ирина РЕБРИКОВА
Фото: МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Фото: МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Из-за пожара в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана эвакуированы около 100 человек, сообщает ТАСС. По предварительным данным, 15 июня около 14 часов дня загорелась антресоль на одном из этажей, дым повалил в коридор.

ЧП произошло в главном здании, уточняется на официальном сайте вуза. Задымление возникло в коридоре второго этажа недалеко от библиотеки. О пожаре оповестила сигнализация.

- На место прибыла пожарная бригада. Просим всех студентов и сотрудников покинуть здание, - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.