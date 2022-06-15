Больше 100 человек эвакуировали из МГТУ имени Баумана из-за горящей антресоли

Фото: МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Из-за пожара в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана эвакуированы около 100 человек, сообщает ТАСС. По предварительным данным, 15 июня около 14 часов дня загорелась антресоль на одном из этажей, дым повалил в коридор.

ЧП произошло в главном здании, уточняется на официальном сайте вуза. Задымление возникло в коридоре второго этажа недалеко от библиотеки. О пожаре оповестила сигнализация.

- На место прибыла пожарная бригада. Просим всех студентов и сотрудников покинуть здание, - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.