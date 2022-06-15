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Общество15 июня 2022 12:49

Андрей Бочкарёв: Бирюлёвскую линию интегрируют в систему московского метро за счет создания трех пересадок

Вице-мэр столицы рассказал о строительстве радиальной ветки, на которой появятся 10 станций
Ксения БОГДАНОВА
Будущая Бирюлёвская линия метро протянется на 21 километр, на ней разместятся 10 станций.

Будущая Бирюлёвская линия метро протянется на 21 километр, на ней разместятся 10 станций.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бирюлевская линия московского метро будет интегрирована с уже действующими ветками столичной подземки за счет создания трех пересадочных станций. Сейчас участок новой линии от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» находится в стадии проектирования. Он поможет органично вписать Бирюлёвскую линию в транспортный каркас столицы, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв. Глава градостроительного комплекса столицы рассказал об особенностях проекта.

- Первый участок будущей Бирюлёвской линии метро протяженностью около 5 километров со станциями "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" обеспечит интеграцию новой ветки в транспортный каркас города путем создания трех пересадок с двумя радиальными ветками – действующей Замоскворецкой и перспективной Троицкой, а также строящейся Большой кольцевой линией подземки, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Сейчас проект проходит согласование с Московским метрополитеном. Специалисты решают, как связать новые станции с уже действующими линиями столичной подземки.

- Так, с будущей станции «ЗИЛ» предполагается переход на одноименную платформу перспективной Троицкой ветки, "Остров Мечты" соединят с действующей станцией "Технопарк" Замоскворецкой линии, а на "Кленовом бульваре" создадут пересадку на Большое кольцо подземки, – сообщил глава градостроительного комплекса столицы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, проект предполагает создание соединительной ветки Бирюлёвской с Замоскворецкой линией метро. Она обеспечит движение поездов и его интеграцию в систему подземных магистралей столицы.

Будущая Бирюлёвская линия метро протянется на 21 километр, на ней разместятся 10 станций. Радиальная линия будет строится в три этапа. Первый участок от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» уже утвержден, два других пока находятся в разработке. С появлением Бирюлёвской линии улучшится транспортная ситуация на юге и юго-востоке столицы. Новая ветка пройдет по территории семи районов Москвы: ею будут пользоваться жители Даниловского района, Нагатинского затона, Москворечья-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западного, Бирюлёво Восточного и Печатников. Ветка стартует на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», которая сейчас активно реорганизуется. Планируется, что первые шесть станций линии будут построены до 2025 года. Полностью Бирюлёвскую линию метро планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города. До конца 2022 года будет закончено строительство Большой кольцевой линии. Также завершатся реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров.