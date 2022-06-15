Андрей Бочкарёв: Бирюлёвскую линию интегрируют в систему московского метро за счет создания трех пересадок

Будущая Бирюлёвская линия метро протянется на 21 километр, на ней разместятся 10 станций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бирюлевская линия московского метро будет интегрирована с уже действующими ветками столичной подземки за счет создания трех пересадочных станций. Сейчас участок новой линии от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» находится в стадии проектирования. Он поможет органично вписать Бирюлёвскую линию в транспортный каркас столицы, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв. Глава градостроительного комплекса столицы рассказал об особенностях проекта.

- Первый участок будущей Бирюлёвской линии метро протяженностью около 5 километров со станциями "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" обеспечит интеграцию новой ветки в транспортный каркас города путем создания трех пересадок с двумя радиальными ветками – действующей Замоскворецкой и перспективной Троицкой, а также строящейся Большой кольцевой линией подземки, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Сейчас проект проходит согласование с Московским метрополитеном. Специалисты решают, как связать новые станции с уже действующими линиями столичной подземки.

- Так, с будущей станции «ЗИЛ» предполагается переход на одноименную платформу перспективной Троицкой ветки, "Остров Мечты" соединят с действующей станцией "Технопарк" Замоскворецкой линии, а на "Кленовом бульваре" создадут пересадку на Большое кольцо подземки, – сообщил глава градостроительного комплекса столицы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, проект предполагает создание соединительной ветки Бирюлёвской с Замоскворецкой линией метро. Она обеспечит движение поездов и его интеграцию в систему подземных магистралей столицы.

Будущая Бирюлёвская линия метро протянется на 21 километр, на ней разместятся 10 станций. Радиальная линия будет строится в три этапа. Первый участок от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» уже утвержден, два других пока находятся в разработке. С появлением Бирюлёвской линии улучшится транспортная ситуация на юге и юго-востоке столицы. Новая ветка пройдет по территории семи районов Москвы: ею будут пользоваться жители Даниловского района, Нагатинского затона, Москворечья-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западного, Бирюлёво Восточного и Печатников. Ветка стартует на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», которая сейчас активно реорганизуется. Планируется, что первые шесть станций линии будут построены до 2025 года. Полностью Бирюлёвскую линию метро планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города. До конца 2022 года будет закончено строительство Большой кольцевой линии. Также завершатся реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров.