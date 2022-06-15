Пожар в главном здании МГТУ имени Баумана произошел из-за ремонтной бригады

Фото: МГТУ имени Баумана.

По предварительным данным причиной пожара в главном здании Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана 15 июня стало нарушение техники безопасности во время ремонтных работ, сообщается на официальном сайте вуза. Задымление в одном из коридоров возникло около 14:00, сработала пожарная сигнализация и началась эвакуация сотрудников, преподавателей и студентов.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже трехэтажного здания. Прибывшие пожарные эвакуировали более 100 человек и приступили к его тушению.

- Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В 14:35 пожар локализовали, в 14:51 - ликвидировали полностью, - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Тем не менее несколько пожарных остались на месте происшествия, чтобы проконтролировать обстановку. Сотрудники университета к работе пока не вернулись.

- Вход в здание закрыт, занятия в нем пока не проводятся, - сообщается на сайте учреждения.

Во время ЧП никто не пострадал.