Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле, две из трех полос перекрыты.
Фото: Департамент транспорта Москвы
Большая пробка образовалась на въезде в Лефортовский тоннель и в самом тоннеле при движении в сторону Русаковской эстакады из-за столкновения трех машин, сообщает столичный Дептранс. Заняты две полосы из трех. Согласно сервису Яндекс.Пробки, свободен только правый ряд.
Автомобилистов просят временно выбирать другие пути для движения. В частности, объезжать затор советуют по Рубцовской набережной.
Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.