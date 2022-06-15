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Общество15 июня 2022 14:18

Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле, две из трех полос перекрыты

Движение в сторону Русаковской эстакады крайне затруднено
Ирина РЕБРИКОВА
Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле, две из трех полос перекрыты.

Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле, две из трех полос перекрыты.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Большая пробка образовалась на въезде в Лефортовский тоннель и в самом тоннеле при движении в сторону Русаковской эстакады из-за столкновения трех машин, сообщает столичный Дептранс. Заняты две полосы из трех. Согласно сервису Яндекс.Пробки, свободен только правый ряд.

Автомобилистов просят временно выбирать другие пути для движения. В частности, объезжать затор советуют по Рубцовской набережной.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.