Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле, две из трех полос перекрыты. Фото: Департамент транспорта Москвы

Большая пробка образовалась на въезде в Лефортовский тоннель и в самом тоннеле при движении в сторону Русаковской эстакады из-за столкновения трех машин, сообщает столичный Дептранс. Заняты две полосы из трех. Согласно сервису Яндекс.Пробки, свободен только правый ряд.

Автомобилистов просят временно выбирать другие пути для движения. В частности, объезжать затор советуют по Рубцовской набережной.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.