Ефимов: В центре Москвы построят первую гостиницу по концессии

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На Таганке в Серебряническом переулке в скором времени появится новый отель. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, здание построит инвестор по концессии. Его выберут на конкурсе, который уже объявлен столичными властями на сайте torgi.gov.ru. Желающие могут присылать заявки в течение 30 рабочих дней. Единственному из них, кто доберётся до финала торгов, предстоит реконструировать выделенное городом здание под гостиницу. Потом он сможет его эксплуатировать.

«Проект будет реализован за счет победителя, - рассказал заммэра. - При этом право собственности на объект соглашения принадлежит и будет принадлежать Москве».

По его словам, город вовлекает в хозяйственный оборот фактически заброшенное здание. При этом проект послужит улучшению качества услуг в гостиничной сфере и развитию туризма. Срок концессии рассчитан на 49 лет. Для участников конкурса прописаны определённые условия. Например, обновлённый отель должен быть минимум три звезды. Кроме того, на создание проекта и собственно реконструкцию инвестору дается не более двух лет. А если компании-конкуренты в ходе торгов готовы будут уменьшить ремонтные и восстановительные работы, то такой подход благотворно скажется на коэффициенте, который используют при подсчете баллов заявителей.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, инвестору нужно будет не только отремонтировать здание, но и полностью обставить его. То есть закупить новое оборудование, необходимый инвентарь и мебель для оказания гостиничных услуг.

«Кроме того, концессионер будет поддерживать его в надлежащем состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, осуществлять расходы на содержание, - уточнил глава ведомства. - Москва, в свою очередь, передаст инвестору капитальный объект недвижимости в Таганском районе».

Подробнее о выставленном на конкурс здании рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Известно, что концессия будет оформляться для нежилого здания 1840 года постройки. Его площадь в перспективе составит 368 квадратных метров. Полная документация и правила торгов - на Инвестиционном портале Москвы. Там же можно задавать интересующие вопросы по лоту.

Напомним, в столице сегодня действуют крупные концессионные проекты в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Общая сумма инвестиций по ним составляет почти 115 миллиардов рублей.