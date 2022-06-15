РЖД запустит туристический поезд в Республику Беларусь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый туристический поезд от РЖД отправится в августе из Москвы в Республику Беларусь, сообщает пресс-служба компании. Первый тур начнется 5 августа, второй - 12 августа. Оба путешествия займут весь уик-энд и пройдут в формате «отель на колесах»: днем участники посетят достопримечательности, а ночью вернутся в вагоны, и поезд тронется в путь до следующей остановки.

При этом в каждые выходные состоятся сразу два «Белорусских вояжа», отличные друг от друга маршрутами. Один из них пройдет по пути Москва - Брест - Минск - Москва, другой - по маршруту Москва - Гродно - Минск - Москва.

Остановки в городах будут длительными. Туристы успеют осмотреть местные достопримечательности: замковый комплекс «Мир», музей-заповедник «Несвиж», Брестскую крепость, Беловежскую пущу, Лютеранскую церковь в Гродно.

В составе круизного поезда будут спальные вагоны купе и СВ, оборудованные кондиционерами, душевыми, розетками.

Отправиться в путешествие с РЖД по Республике Беларусь можно лишь по полному туристическому пакету. В него входит не только стоимость проезда на поезде, но и экскурсии, доставка к месту их проведения, билеты в музеи и комплексы, питание.

Как сообщал KP.RU ранее, РЖД запустит туристический поезд из Москвы до Санкт-Петербурга. Помимо северной столицы он сделает остановки в Петергофе и Павловске.