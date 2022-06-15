«Бархатные» пути уложат на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На двух участках Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы прежние пути заменят на бесстыковые, сообщает столичный Дептранс. Отмечается, что по ним составы будут идти более плавно и тихо, из-за чего такие пути получили название «бархатных».

Замену произведут на крайних отрезках фиолетовой ветки: на участке от «Планерной» до станции «Спартак» на северо-западе столицы и на участке от «Текстильщиков» до «Выхино». Общая протяженность новых «бархатных» путей составит 20 километров. А всего в столице уложено около 240 километров таких путей, в том числе - на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Сокольнической и других линиях.

- Составы по таким рельсам ездят тише на 8%, поездки пассажиров становятся комфортнее. А из-за снижения вибрации колеса вагонов меньше изнашиваются, траты на их ремонт сокращаются, - прокомментировал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Менять рельсы будут только ночью, а потому на графике движения поездов это не отразится.

А ранее KP.RU рассказал, какой будет новая Бирюлевская линия метро. Первые шесть станций этой ветки власти рассчитывают открыть в 2025 году, а в 2027 году - запустить ее в полном объеме.