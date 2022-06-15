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Общество15 июня 2022 16:56

На Московском скоростном диаметре прокладывают участок от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе

Строителям остаётся доделать чуть более трети пути
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Специалисты сейчас заняты устройством дорожного полотна, перекладкой сети связи, теплосети, водостока, водопровода и канализации

Специалисты сейчас заняты устройством дорожного полотна, перекладкой сети связи, теплосети, водостока, водопровода и канализации

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московский скоростной диаметр (МСД) продвигается вперёд. Напомним, по новому маршруту водители смогут прокатиться уже в будущем году. МСД соединит строящиеся сейчас хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную. Через весь город, не заезжая в центр, можно будет проехать без светофоров за 40 минут. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, на северном участке МСД от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе работы завершены на 65 %.

«Специалисты сейчас заняты устройством дорожного полотна, перекладкой сети связи, теплосети, водостока, водопровода и канализации», - уточнил заммэра.

По проекту на этом отрезке до границы с Московской областью построят и реконструируют 12,9 километра дорог. Например, уже устанавливают новое барьерное ограждение и красят путепровод в районе примыкания улицы Маресьева. «Кроме того, производится отсыпка подъезда к путепроводу на улице Покровская, - добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - А в районе Лухмановской улицы проводятся буровые работы и бетонная подготовка основания опор путепровода».

Одновременно рядом с садовым товариществом «Зенино» в подмосковных Люберцах достраивают два подземных пешеходных перехода. Здесь уже делают засыпку сходов и укладывают гранитную плитку. Эти сооружения готовы на 80 процентов. Такой же переход сейчас строится и на пересечении с Сочинской улицей. Будущая дорога соединит два шоссе - Зенинское и Косинское. Жителям Некрасовка станет проще ездить в своём районе и выбираться за пределы столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», - сказал Загрутдинов.

ЦИФРЫ

Общая длина Московского скоростного диаметра по прямой – 68 километров.

Строительная длина – 218 километров.

Всего на маршруте:

- 136 искусственных сооружений (60 километров);

- 33 пешеходных перехода;

- связка с ТТК в районе станций МЦД-2 и МЦК «Новохохловская».