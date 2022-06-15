На Московском скоростном диаметре прокладывают участок от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе

Специалисты сейчас заняты устройством дорожного полотна, перекладкой сети связи, теплосети, водостока, водопровода и канализации Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московский скоростной диаметр (МСД) продвигается вперёд. Напомним, по новому маршруту водители смогут прокатиться уже в будущем году. МСД соединит строящиеся сейчас хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную. Через весь город, не заезжая в центр, можно будет проехать без светофоров за 40 минут. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, на северном участке МСД от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе работы завершены на 65 %.

«Специалисты сейчас заняты устройством дорожного полотна, перекладкой сети связи, теплосети, водостока, водопровода и канализации», - уточнил заммэра.

По проекту на этом отрезке до границы с Московской областью построят и реконструируют 12,9 километра дорог. Например, уже устанавливают новое барьерное ограждение и красят путепровод в районе примыкания улицы Маресьева. «Кроме того, производится отсыпка подъезда к путепроводу на улице Покровская, - добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - А в районе Лухмановской улицы проводятся буровые работы и бетонная подготовка основания опор путепровода».

Одновременно рядом с садовым товариществом «Зенино» в подмосковных Люберцах достраивают два подземных пешеходных перехода. Здесь уже делают засыпку сходов и укладывают гранитную плитку. Эти сооружения готовы на 80 процентов. Такой же переход сейчас строится и на пересечении с Сочинской улицей. Будущая дорога соединит два шоссе - Зенинское и Косинское. Жителям Некрасовка станет проще ездить в своём районе и выбираться за пределы столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», - сказал Загрутдинов.

ЦИФРЫ

Общая длина Московского скоростного диаметра по прямой – 68 километров.

Строительная длина – 218 километров.

Всего на маршруте:

- 136 искусственных сооружений (60 километров);

- 33 пешеходных перехода;

- связка с ТТК в районе станций МЦД-2 и МЦК «Новохохловская».