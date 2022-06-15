«Кроватка стояла у окна»: очевидец рассказал о выпавших из окна женщине с ребенком

Очевидец рассказал о выпавших из окна женщине с ребенком. Фото: прокуратура Москвы

Выпавшая вместе с дочерью из окна многоэтажки на шоссе Энтузиастов женщина жила в квартире с сестрой-близнецом и их детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на сотрудника ЖКХ. Он одним из первых оказался на месте происшествия. Женщины, по его словам, являются уроженками Узбекистана, в квартире на шоссе Энтузиастов живут уже около полутора лет, от соседей жалоб на них не поступало.

Женщины, по сведениям источника издания, воспитывали четверых детей. Обеих обеспечивали мужья. Семья была благополучной. Обе женщины в момент происшествия были дома.

Как сообщал KP.RU ранее, 2-летний ребенок забрался на подоконник. Его мать заметила это, бросилась, чтобы втянуть обратно в квартиру, но не успела и выпала вслед за ним.

- Что пояснила ее сестра: кроватка стояла очень близко к окну, вообще вплотную, и там до подоконника очень близко, - рассказал сотрудник ЖКХ, которому удалось поговорить с сестрой пострадавшей женщины.

Ребенок погиб от травм в момент падения. Его мать забрала скорая. Сотрудники Перовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Его расследование контролирует прокуратура.