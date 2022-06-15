22-летняя москвичка не смогла снять кольцо без помощи спасателей.
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Столичные спасатели выручили 22-летнюю жительницу Южного Бутова, не сумевшую снять с пальца кольцо, сообщает пресс-служба московского департамента ГОЧС и ПБ. Сотрудникам Московского авиацентра пришлось освобождать руку девушки от украшения с помощью специальных инструментов.
Вызов поступил из квартиры дома №1 на улице Грина.
- Нас встретила заплаканная девушка. Она была в панике, показала руку с опухшим пальцем. На нем было широкое кольцо. Мы сразу поняли, что нужно немедленно спасать руку, - приводится в сообщении свидетельство старшего дежурной смены спасателей авиацентра.
Кольцо разрезали прямо на опухшем пальце с помощью слесарного инструмента. История закончилась благополучно, помощь медиков не потребовалась.