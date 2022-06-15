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Общество15 июня 2022 16:53

22-летняя москвичка не смогла снять кольцо без помощи спасателей

Жительнице Южного Бутова грозила ампутация пальца
Ирина РЕБРИКОВА
22-летняя москвичка не смогла снять кольцо без помощи спасателей.

22-летняя москвичка не смогла снять кольцо без помощи спасателей.

Фото: ЧСтные новости Москвы

Столичные спасатели выручили 22-летнюю жительницу Южного Бутова, не сумевшую снять с пальца кольцо, сообщает пресс-служба московского департамента ГОЧС и ПБ. Сотрудникам Московского авиацентра пришлось освобождать руку девушки от украшения с помощью специальных инструментов.

Вызов поступил из квартиры дома №1 на улице Грина.

- Нас встретила заплаканная девушка. Она была в панике, показала руку с опухшим пальцем. На нем было широкое кольцо. Мы сразу поняли, что нужно немедленно спасать руку, - приводится в сообщении свидетельство старшего дежурной смены спасателей авиацентра.

Кольцо разрезали прямо на опухшем пальце с помощью слесарного инструмента. История закончилась благополучно, помощь медиков не потребовалась.