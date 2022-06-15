Названы 15 перекрестков в Москве, где появится «вафельная» разметка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца года в Москве появятся еще 15 перекрестков с «вафельной» разметкой, на которой водителям останавливаться запрещено, сообщает столичный Дептранс. По замыслу чиновников, это поможет снизить вероятность возникновения пробок на 15-20%.

Авторы инициативы рассчитывают, что привыкшие проскакивать на мигающий зеленый и застревающие на перекрестке автолюбители предпочтут не рисковать получить штраф за остановку на такой сетке и подождут следующего сигнала.

- Там, где появляется такая разметка, сокращается число аварий, а проезд становится быстрее. В этом году сделаем еще 15 перекрестков, - отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Новая разметка появится на перекрестках 6 округов столицы.

В ВАО это будет перекресток улиц Юности и Молдагуловой, а также пересечения шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом.

В ЮВАО разметку нанесут на перекресток улиц Вертолетчиков, Покровской и 2-й Вольской, на пересечение Лермонтовского проспекта с его дублером в районе дома 14 к.1, а также на перекресток Рязанского проспекта с улицей Академика Скрябина и улицей Вострухина.

В ЮАО нововведение появится на пересечениях улицы Генерала Белова с Ясеневой и с Шипиловской. Также разметку нанесут на перекресток Ясеневой и Каширского шоссе.

В ЮЗАО изменения коснутся двух перекрестков. Сетку нанесут на пересечение Ленинского и Университетского проспектов, а также улицы Обручева и Научного проезда.

В ЗАО «вафельной» разметкой снабдят перекресток Раменского бульвара и улицы Мосфильмовской, а также перекресток улицы Артамонова и Аминьевского шоссе.

Наконец, появится сетка и в ТиНАО на двух перекрестках Калужского шоссе: с улицей Николо-Хованской и с улицей Александры Монаховой.