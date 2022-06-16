На режиссера Игоря Красникова напали в центре Москвы. Фото: МВД Медиа

Неизвестный напал на режиссера и сценариста Игоря Красникова ночью в центре Москвы. Инцидент произошел 16 июня около часа ночи неподалеку от дома режиссера, сообщает "Пятый канал".

По данным издания, кинематографисту сломали нос и плеснули в лицо зеленкой. После инцидента мужчину доставили в Боткинскую больницу. После этого злоумышленник скрылся на авто.

Пострадавшему 56-летнему кинематографисту пришлось вызвать на место происшествия врачей. У мужчины диагностировали перелом носа. Детали случившегося устанавливаются.

Игорь Красников – российский режиссер, сценарист и продюсер. В 2019 году он выпустил короткометражный фильм "Выстрел".