Спрос на ремонтные услуги в Москве возрос на 17%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спрос на ремонтные услуги увеличился в мае в Москве на 17%. При этом предложение от специалистов в этой области возросло сразу на 69%, сообщают эксперты сервиса «Авито Услуги».

Чаще всего жители Москвы начали обращаться к специалистам по сборке и ремонту мебели. В мае востребованность таких мастеров увеличилась на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 91% чаще москвичи начали обращаться и к специалистам по ремонту кухни. Они изготавливают столешницы, кухонные фасады, занимаются полировкой покрытий.

На 83% популярнее стали услуги электриков, на 69% - сантехников. В столице на 46% возрос интерес к остеклению балконов, установке москитных сеток, отделке лоджий.

В текущем году изменилось и количество предложений от мастеров. На первом месте по количеству объявлений сантехники (+110%). Следом за ними идут специалисты по сборке мебели (86%), электрики (+80%), мастера по остеклению балконов (+76%). Кроме того, в период с апреля по май 2022 года увеличилось число объявлений по монтажу полов - рост на 78%, а также по поклейке обоев - рост на 68%.