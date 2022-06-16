От промзон до индустриальных кварталов: Владимир Ефимов рассказал, как Москва будет развивать неэффективные территории

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Склады, автосервисы, стоянки и автомойки… Это то, что сейчас «украшает» участки бывших промзон «Автомоторная», «Теплый стан» и «Южное Бутово». Общая картина – как отголосок из 1990-х, когда на обанкротившихся и пришедших в упадок промышленных территориях шустрые предприниматели обустраивались на свой лад.

В ближайшем будущем эти промзоны будут реорганизованы по программе «Индустриальные кварталы». Инвесторов для реализации проектов определят на открытых аукционах. Об этом в роуд-шоу «Индустриальные кварталы» на ПМЭФ-2022 сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- Две территории расположены на юго-западе, одна – на севере столицы, – рассказал Владимир Ефимов. - Будущие индустриальные кварталы займут более 118 гектаров. Вложения в реализацию проектов составят 342 миллиарда рублей, а в городской бюджет ежегодно будет поступать свыше 8 миллиардов рублей. Эти проекты дадут городу 20,8 тысячи новых рабочих мест.

Кто может стать участниками аукционов? Все желающие инвесторы и сами собственники. Как правило, так происходит, когда часть правообладателей хочет развивать территорию самостоятельно, а другая от этого отказывается, либо стороны не могут договориться между собой о пути развития площадки. Правообладатели территорий получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

ЧТО БУДЕТ ПОСТРОЕНО?

Всего по проектам планируется возвести свыше 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

- На участках бывших промзон «Теплый стан» и «Южное Бутово» высокотехнологичные предприятия займут площадь 225 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка превысит 277 тысяч квадратных метров, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. - В бывшей промзоне «Автомоторная» под общественно-производственные объекты предполагается выделить 671 тысячу квадратных метров. Кроме того, там будет построено 1,24 миллиона квадратных метров современного жилья.