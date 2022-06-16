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Происшествия16 июня 2022 7:58

Женщина убила жену любовника на юго-западе Москвы

Она насела сопернице удары ножом в шею и грудь
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Женщина убила жену любовника на юго-западе Москвы.

Женщина убила жену любовника на юго-западе Москвы.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве две женщины - законная супруга и любовница - не поделили мужчину. Соперницы решили встретиться, однако их разговор закончился поножовщиной. В результате конфликта погибла одна из них, сообщает источник KP.RU.

Все произошло вечером 16 июня на юго-западе Москвы у подъезда многоэтажного дома на Херсонской улице. Здесь женщины договорились встретиться. Как только соперницы увидели друг друга, между ними завязался словесный конфликт. Он перерос в драку.

По данным ГСУ СК России по Москве, в ходе потасовки 40-летняя женщина нанесла несколько ударов ножом в шею и грудь 42-летней супруге знакомого. Та скончалась на месте.

После этого подозреваемая пошла домой и постирала одежду, в которой она находилась в момент убийства. Все вещи изъяли для проведения судебной экспертизы. Женщина находится на допросе.