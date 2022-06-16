Бездомный украл макет электрогитары из Hard Rock Cafe на Арбате. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже макета электрогитары из ресторана Hard Rock Cafe в центре Москвы. Это 53-летний бездомный, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

30 апреля 2022 года в полицейский участок поступило заявление о том, что из фотозоны ресторана на Арбате неизвестный украл макет электрогитары. Ущерб составил 31,2 тысячи рублей.

В ходе розыска полицейские задержали 53-летнего бездомного мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде.