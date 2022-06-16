Сбившего Алену Долецкую курьера уволили из Delivery Club. Фото: Кадр видео

Курьера, сбившего журналистку Алену Долецкую в Кропоткинском переулке Москвы, уволили, сообщает «Мослента» со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды Delivery Club.

«Уже в день инцидента мы оказали полное содействие правоохранительным органам в идентификации курьера и отстранили его от сотрудничества с нашим сервисом», - отметили в службе.

Представители сервиса в очередной раз принесли извинения Алене Долецкой и ее команде по поводу случившегося.

В пресс-службе добавили: если курьеры грубо нарушают правила дорожного движения, их сразу же лишают возможности сотрудничать с сервисом.

Ранее KP.RU сообщал, что 7 июня курьер на электровелосипеде сбил Алену Долецкую на пешеходном переходе в центре Москвы. Журналистка получила перелом двух костей правой кисти и другие травмы.