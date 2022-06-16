В московском магазине произошла массовая драка со стрельбой. Фото: МВД Медиа

В продуктовом магазине на западе Москвы шестеро человек устроили драку со стрельбой, сообщает РЕН ТВ.

Словесный конфликт произошел в мясном отделе магазина. Его участниками стали четверо покупателей и два сотрудника торговой точки. Между ними завязалась драка, в ходе которой один из мужчин достал нож. Другой участник потасовки вытащил пистолет и выстрелил несколько раз. После этого четверо покупателей убежали из магазина.

Во время конфликта пострадали два человека. Их личности устанавливаются. Кроме того, правоохранители задержали двух мужчин - зачинщиков ссоры. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что массовая драка с ножами и бутылками произошла у Губернского театра в Москве. В ней приняли участие около 40 человек.