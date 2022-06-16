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Экономика16 июня 2022 9:34

Ефимов: В Москве стало больше индивидуальных предпринимателей

На сегодняшний день их зарегистрировано 372 тысячи – на 15 процентов больше, чем было в июне 2021 года
Антон БАЛУЕВ
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных г. Москвы.

Эти данные озвучил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На 3.5 процента подросло по сравнению с прошлым годом и количество сотрудников, которые работают на предпринимателей: их теперь 125,5 тысячи человек.

Больше всего ИП работают в сфере торговли, операций с недвижимостью, информации и связи, логистики и хранения, научной и технической деятельности.