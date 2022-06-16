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Общество16 июня 2022 9:39

Росгвардейцы спасли москвичку от прыжка с балкона после измены возлюбленного

Сотрудники ведомства отвлекли девушку, а потом схватили и перенесли ее обратно в комнату
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Росгвардейцы спасли москвичку от прыжка с балкона после измены возлюбленного.

Росгвардейцы спасли москвичку от прыжка с балкона после измены возлюбленного.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юге Москвы сотрудники Росгвардии спасли 20-летнюю девушку, которая хотела прыгнуть с балкона из-за серьезной ссоры с возлюбленным, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о том, что в одной из квартир на Кавказском бульваре в Царицыне происходит драка. Правоохранители сразу же прибыли на место происшествия. Их встретил молодой парень. Он пояснил, что поругался с девушкой. Та стояла на балкон и намеревалась прыгнуть вниз.

Росгвардейцы отвлекли девушку, а потом схватили и перенесли ее обратно в комнату. У москвички случился нервный срыв после того как она узнала, что ее молодой человек изменил ей.

Девушку отвезли в городскую больницу для оказания психологической помощи.