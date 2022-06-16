Андрей Бочкарев: Объем ввода объектов здравоохранения в Москве в три раза превысил прошлогодние показатели

В Москве продолжается строительство новых больниц и поликлиник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице продолжается реализация городской программы строительства новых поликлиник и больниц. По словам вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в 2022 году площади и мощности введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения в три раза превышают объемы прошлого года.

- С начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров, - рассказал Андрей Бочкарев. - Для сравнения, за тот же период 2021 года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи квадратных метров суммарно.

В первой половине 2022 года строители получили разрешения на ввод сразу нескольких крупных объектов. В их числе - больничные корпуса на 245 мест, в том числе роддом в Коммунарке на 130 мест. В ТиНАО полностью готова детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Она сможет принимать до 750 пациентов за смену. В 2021 году за аналогичный период строители сдали больничное отделение на 100 мест и поликлинику на 110 посещений в смену.

- Также с начала года выдано четыре разрешения на строительство поликлиник в районах Дмитровский, Даниловский, Молжаниновский и Проспект Вернадского, которые в общей сложности смогут принимать более двух тысяч пациентов за смену, – рассказал Андрей Бочкарев.

Все районные учреждения здравоохранения строятся по новому стандарту московских поликлиник. Это современные здания с просторными холлами, комфортными местами ожидания для пациентов и тщательно спроектированной безбарьерной средой. В помещениях поликлиник предусмотрены отделения для приема профильными специалистами, а также отведены специальные боксы и отдельные вестибюли для разграничения пациентов, чтобы отделить больных с инфекцией от остальных посетителей.

В новых районах создается инфраструктура для жителей строящихся кварталов. Масштабная реконструкция и строительство в них охватили крупные федеральные медицинские институты.

- Например, в конце февраля 2022 года на северо-западе столицы выдано разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного лечебного корпуса Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова на 115 коек хирургического профиля. В Центральном административном округе Москвы в конце января завершили реконструкцию 4-го корпуса Института хирургии имени А.В. Вишневского – это очередной этап модернизации крупнейшего лечебного и научно-исследовательского учреждения России, – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В 2023 году столичная программа строительства медицинских учреждений предусматривает ввод в эксплуатацию еще двух десятков новых зданий. Несмотря на давление западных санкций, она будет продолжать реализовываться в полном объеме. Об этом ранее сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что все городские программы будут сохранены. В Москве продолжится строительство поликлиник, больниц, школ, детских садов, новых линий метрополитена, будет развиваться транспортная инфраструктура, продолжится программа реновации и переселения москвичей в новые дома.