Около 1 тыс. пар поженятся в Москве в День семьи, любви и верности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около тысячи пар зарегистрируют брак в Москве в День семьи, любви и верности 8 июля. Эта дата выпадает на один из самых востребованных дней для свадеб - на пятницу, сообщают в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Торжественные церемонии пройдут как во дворцах бракосочетания, так и на выездных локациях. Более 40 пар будут расписываться во Дворце бракосочетания №1 на Малом Харитоньевском переулке, свыше 35 - во Дворце бракосочетания №4 на Бутырской улице. Кроме того, возлюбленные планируют связать себя узами брака в Шипиловском, Кутузовском и Таганском отделах ЗАГС.

Пожениться смогут и на 17 выездных локациях. Среди них - Храм Матроны Московской, усадьбы Третьякова, Остафьево, башни «Око» и «Федерация» в Москва-Сити, Московская канатная дорога, Москвариум, речные теплоходы и другие.

«На выездных площадках в этот день планируют пожениться более 30% пар от общего количества в Москве», - добавили в управлении ЗАГС.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Самое большое число браков в праздничный день было заключено в 2017 году. Тогда поженились около тысячи пар.