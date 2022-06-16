Два многофункциональных комплекса и образовательный центр: что ещё появится в ТПУ «Боровское шоссе»

Фото: stroi.mos.ru

Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Боровское шоссе» появится около одноименной станции метро. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, здесь планируется разместить порядка 76 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Сюда входят социальная инфраструктура и многофункциональные комплексы. Благодаря этому будут созданы дополнительные рабочие места. Напомним, Москомархитектура ранее одобрила разработку проекта планировки участка общей площадью около 14 гектаров.

«На территории планируется строительство двух многофункциональных центров, которые создадут массу рабочих мест и однозначно станут центром притяжения для местных жителей, - рассказала Княжевская. - Также предусмотрен образовательный комплекс, который обеспечит соседние районы дополнительной социальной инфраструктурой».

По ее словам, с учётом дальнейшего развития этого района новые комплексы окажутся очень кстати для жителей соседних домов. «Такой шаг к децентрализации города поможет снизить нагрузку на центральные районы и даст толчок к развитию этих территорий», - отметила председатель Москомархитектуры.

Уже известно, какую площадь займёт каждое из планируемых в ТПУ зданий. Многофункциональные комплексы - около 40 и 12 тысяч квадратных метров соответственно, спортивно-развлекательный комплекс - 6,5 тысяч «квадратов», административно-деловой центр - 6,3 тысяч квадратных метров. Рядом построят образовательный комплекс с двумя отделениями: дошкольным - на 300 мест и школьным - на 150 мест.

Все остальное в границах транспортного узла отдадут под благоустройство. Кроме того, по проекту обустроят парковки и пешеходные переходы для связки огромной территории в едином стиле. С их помощью будут созданы удобные пешеходные маршруты между районными центрами притяжения.

Проект будет окончательно разработан и утвержден до конца 2022 года.