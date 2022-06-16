В 10 районах Москвы появятся велополосы и велодорожки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом в столице ЦОДД сделает временные и постоянные велодорожки и велополосы. Они появятся в Тверском, Пресненском, Академическом, Басманном районах, в Марьиной роще, Строгино, Отрадном, Марьино, Соколиной горе, а также на территории около МГУ, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

«При проектировании учитываем предложения самих велосипедистов - они знают, какие препятствия есть на их маршруте и как это можно улучшить. Мы хотим, чтобы Москва стала по-настоящему здоровым велосипедным городом…», - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, на Лесной и Новолесной улицах обновят временную велополосу. На Малой Бронной перенесут полосу для велосипедистов с тротуара на проезжую часть. На участке установят безопасный скоростной режим - 30км/ч.

Кроме того, в рамках проекта «Зеленое кольцо» появится новый участок от метро «Профсоюзная» до МЦД «Щукинская» через парк Фили, Серебряный бор и Строгинский затон.

В Москве по 23 адресам уже появились новые велополосы. Например, специальные дорожки для велосипедистов разметили на улицах Алябьева, Барклая, Довженко, Лебедева, Мусоргского, на Суворовской площади, Университетском проспекте и других.

В ведомстве уточнили, что «Зеленое кольцо» - веломаршрут, который должен соединить 32 парка со станциями подземки, МЦК, МЦД между ТТК, МКАД. Общая протяженность всего маршрута составляет 126 километров.