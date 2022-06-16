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Экономика16 июня 2022 10:48

Магазины «Декатлон» в Москве закроются 26 июня

Сокращать сотрудников не планируют
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Магазины «Декатлон» в Москве закроются 26 июня.

Магазины «Декатлон» в Москве закроются 26 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Спортивные магазины «Декатлон» с 26 июня временно приостановят работу в Москве, сообщает The Moscow Times со ссылкой на сотрудников французской сети товаров для спорта и отдыха.

Руководство бренда столкнулось с логистическими проблемами: им не удается наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента. Когда проблема будет решена, торговые точки откроют. Сокращать сотрудников в компании не планируют.

Весной «Декатлон» закрыл около половины менее посещаемых магазинов по всей России. При этом в издании отмечают, что пару недель назад менеджеры компании говорили, что им удалось наладить поставки.