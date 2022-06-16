Ефимов: Новый масштабный инвестиционный проект позволит создать в Москве сразу несколько производств

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных г. Москвы.

Санкции, трудности с логистикой и другие заботы не могут заставить промышленников столицы отказаться от развития своих производств. Наоборот, компании активно занимаются импортозамещением, наращивают мощности, создают новые площадки. Об этом идёт речь на открывшемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Участники расширяют деловые контакты и заключают контракты.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на ПМЭФ правительство Москвы и «СЗ ФСК Север» подписали соглашение о развитии промышленного потенциала города. Компания входит в ГК ФСК. Инвестор работает сейчас над масштабным проектом, который позволит создать строительный комплекс на 80 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на выпуск разных товаров - от всего необходимого для благоустройства до кемперов. Площадкой для этого масштабного инвестиционного проекта (МаИП) выбраны 17 гектаров в Восточно-коммунальной зоне Зеленограда. По сути бывшая промзона станет местом размещения экологичных предприятий.

«Они помогут значительно снизить зависимость от импорта и обеспечить рынок необходимыми строительными материалами, элементами благоустройства и инвентарем для автомобильного туризма, - подчеркнул заммэра. - Благодаря реализации проекта в городе откроются 660 новых рабочих мест».

По его словам, производственные корпуса начнут строить в 2023 году. А к выпуску готовой продукции приступят уже к концу 2025 года. Среди будущих сооружений - экологичные линии по созданию стройтоваров премиум-класса. Например, материалов с имитацией натурального камня, различной керамики, архитектурного бетона и кирпича. Рядом появится и завод, на котором планируют выпускать газобетонные блоки для строительства жилых зданий. При этом, как уточнил, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, производство будет работать на отечественных материалах.

«Ежегодно на предприятии будут выпускать до 450 тысяч кубических метров готовой продукции, - пояснил глава ведомства. - Ее планируется поставлять на стройплощадки Москвы и Московской области».

Что ещё планируют создавать в новом комплексе? В списке - внедорожные жилые кемперы, светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля, а также много полезного для благоустройства.

«Объем инвестиций с нашей стороны в развитие этого промышленно-строительного комплекса составит порядка 2,25 миллиарда рублей, - рассказал президент ГК ФСК Владимир Воронин. - Подписанное соглашение позволит не только продолжить курс на импортозамещение и обеспечить строительные площадки отечественными материалами, но и создать новые рабочие места, что особенно актуально в текущей экономической ситуации».