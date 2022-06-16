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Происшествия16 июня 2022 12:29

Один человек пострадал в столкновении трех машин на Киевском шоссе у аэропорта Внуково

ДТП произошло на 31-м километре шоссе на полосах движения в Москву, однако затор сформировался в обоих направлениях
Ирина РЕБРИКОВА
Один человек пострадал в столкновении трех машин на Киевском шоссе у аэропорта Внуково.

Один человек пострадал в столкновении трех машин на Киевском шоссе у аэропорта Внуково.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково возник большой затор из-за столкновения трех машин, сообщает столичный Дептранс. Авария произошла на 31-м километре, на полосах движения в столицу, однако пробка сформировалась на обоих направлениях.

В аварии предположительно пострадал один человек, уточняет ТАСС. Его осматривают медики.

На месте происшествия работают оперативные службы, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Автомобилистов просят временно выбирать пути объезда возникшей пробки.