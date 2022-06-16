Один человек пострадал в столкновении трех машин на Киевском шоссе у аэропорта Внуково.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково возник большой затор из-за столкновения трех машин, сообщает столичный Дептранс. Авария произошла на 31-м километре, на полосах движения в столицу, однако пробка сформировалась на обоих направлениях.
В аварии предположительно пострадал один человек, уточняет ТАСС. Его осматривают медики.
На месте происшествия работают оперативные службы, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Автомобилистов просят временно выбирать пути объезда возникшей пробки.